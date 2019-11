Bahachille: “A San Cristóbal lotteremo per portare a casa le semifinali”  

CARACAS – Metropolitanos sta vivendo un semestre da favola, sabato nella gara d’andata della Liguilla del Torneo Clausura hanno battuto per 2 – 0 grazie alle reti di Marco Bustillo e Jholvis Acevedo il favorito Deportivo Táchira.

Tra i protagonisti sul tappeto verde dello stadio Olímpico della UCV c’era Abraham Bahachille, che ha letteralmente mandato in tilt lo scacchiere dei gialloneri.

Nella gara d’andata il giovane talento, cresciuto sui campetti del CIV di Caracas, é stato il migliore in campo. Il campioncino ha visto ripagato tutto lo sforzo fatto negli allenamenti con la fiducia del mister José María Morr.

“Sono molto contento per la vittoria, é stata una gara molto dura, le cose sono filate per il filo giusto. Sono felice per essere stato la figura della sfida, ma anche per l’ottimo gioco collettivo della squadra”.

Il calciatore uscito dal vivaio del club di Prados de Este ha fatto il punto sulla vittoria del match d’andata. “Penso che tutti eravamo consci di quello che ci stavamo giocando. Questo é frutto di un lavoro di un anno e ci giocavamo tutto in 180 minuti. Un’altro fattore che ha influito é il lavoro di squadra, tutti remiamo per lo stesso obbiettivo e poi siamo riusciti a fare i gol”.

Oggi, Bahachille ed il Metropolitanos saranno impegnati sul campo dello stadio Pueblo Nuevo per difendere il 2 – 0 ottenuto tra le mura amiche dell’Olímpico.

“Sará una sfida difficile, ma scenderemo in campo per lottare per raggiungere il nostro obbiettivo: la qualificazione in semifinale!”.

La Liguilla del Torneo Clausura ha già il primo semifinalista, ieri, il Deportivo La Guaira si é qualificato grazie alla vittoria 2 – 0 contro il Trujillanos. Il programma si completerà con le gare: Llaneros – Deportivo Lara (domani alle 16:00 nello stadio Rafael Calles Pinto di Guanare) e Caracas – Aragua (venerdì alle 16:00 nello stadio Olímpico).

(di Fioravante De Simone)