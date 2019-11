Tributo sinfónico a Coldplay

CARACAS – La Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, se adentra en el universo emocional de banda británica Coldplay, para rendir un homenaje artístico, que tendrá funciones el sábado 23 de noviembre, a las 4:00 pm. y el domingo 24 a las 11:00 am en el Centro Nacional de Acción Social por la Música.

Concentrar en un sólo espectáculo las distintas etapas musicales de Coldplay se convirtió en un gran desafío artístico para la Orquesta de Rock Sinfónico Simón Bolívar del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

Nuevamente, la Sala Simón Bolívar se llenará de efectos especiales, para destacar el repertorio, compuesto de diversos temas imprescindibles en la larga trayectoria del grupo. Entre los más conocidos destacan Adventure of a Lifetime, Don´t Panic, Yellow, Princess of China y A Sky Full of Stars, popularizados durante más de dos décadas de éxitos de esta agrupación, cuyo estilo musical se pasea por el rock alternativo y el pop rock.

El espectáculo contará con la dirección de Luis Rodrigues e Igor Martínez y ofrece un sonido impecable, con arreglos sinfónicos de los temas más sonados de Coldplay en todas las listas de éxitos tanto de Europa como de los Estados Unidos.

Este homenaje Tributo Coldplay Sinfónico ¡Viva la Vida!, evoca el título del cuarto disco de la banda, presentado al mundo como Viva la Vida or Death and All his Friends, lanzado en el año 2008 y que se convirtió en una canción icónica, que habla del ocaso de un rey, con una melodía de sonidos esperanzadores, usada como despedida tras la actuación, en cada concierto.

Mas conciertos

Del 18 al 24 Nov. Fecha: miércoles 20 de noviembre de 2019 Hora: 4:00 pm. Lugar: Sala Simón Bolívar, Cnaspm. Entrada libre

El maestro Andrés Ascanio será el encargado de dirigir a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar en un concierto en homenaje al maestro Carlos Cruz Diez, que incluirá las obras Sinfonía N° 5, Op. 64 en Mi menor de Piotr Ilyich Tchaikovsky, Tres versiones sinfónicas de Julián Orbón e Hipnosis Mariposa de Paul Desenne.

El jueves 21 de noviembre de 2019. Hora: 3:00 pm. Lugar: Sala Fedora Alemán, Cnaspm. Entrada libre.

Bajo la batuta del maestro José Ricardo Pacheco, La Cátedra de Canto e Interpretación Barroca co-protagonizará la Gala Mozart, en conjunto con la Orquesta de Cámara de Caracas. En este encuentro, los músicos de ambas agrupaciones rendirán homenaje al afamado compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, interpretando un variado repertorio. Mismas que pertenecen a sus obras más icónicas. El primer segmento contará con melodías extraídas de Aria Concertante, Bodas de Fígaro, Don Giovanni y La Flauta Mágica. Tras un breve intermedio se sumarán al programa escogido para esta ocasión, composiciones de Idomeneo, Rey de Creta y La Clemenza di Tito.

El domingo 24 de noviembre de 2019. Hora: 3:00 pm. Lugar: Sala Simón Bolívar, Cnaspm. Entrada libre.

En el Encuentro Nacional de Tango los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de éxitos, ejecutados por la Orquesta Sinfónica Francisco de Miranda, bajo la dirección del maestro José Ricardo Pacheco. El concierto inicia con la ejecución de Melodía en La menor, seguida de La cumparsita, Adiós Nonino, Libertango y Muerte del ángel de Astor Piazzola. También interpretarán La Puñalada de Celedonio Flores y Pintin Castellanos con arreglos de Santiago Gutiérrez, pasando por El Choclo de Casimiro Alcorta y Ángel Villoldo; Fuga con pajarillo (versión para cuerdas) de Aldemaro Romero; y El río de las siete estrellas de Evencio Castellanos, para finalizar con Aires de Venezuela, pieza de Folklore venezolano con arreglos de José Terencio.