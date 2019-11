(ANSA) – ROMA, 20 NOV – Fabio Fognini ha portato il primo punto all’Italia nella decisiva sfida contro gli Stati Uniti in Davis Cup. L’azzurro ha battuto Reilly Opelka il tre set: 6-4, 6-7(7/4), 6-3 in 1’52” di gioco. Ora a Madrid è in corso il secondo singolare, l’incontro tra Matteo Berrettini e Taylor Fritz.