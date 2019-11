Casa Bianca, Sondland ha scagionato Trump

(ANSA) – NEW YORK, 20 NOV – La deposizione dell’ambasciatore Usa in Ue, Gordon Sondland, “scagiona completamente” Donald Trump. Lo afferma la Casa Bianca, definendo “triste” il fatto che i democratici alla Camera “continuino a concentrarsi sull’impeachment invece di lavorare per gli americani”. Sondland nella sua audizione ha testimoniato che “Trump non gli ha mai detto che un incontro alla Casa Bianca o gli aiuti all’Ucraina erano legati a una dichiarazione pubblica da parte” del leader di Kiev Volodymyr Zelensky.