Usa: ok a legge per rispetto diritti umani a Hong Kong

(ANSA) – NEW YORK, 21 NOV – Via libera della Camera americana alla legge a sostegno dei diritti umani e della democrazia a Hong Kong. Il provvedimento prevede sanzioni contro le autorità di Cina e Hong Kong che violano i diritti umani e una revisione annuale dello status speciale di cui gode Hong Kong con gli Stati Uniti. Il via libera della Camera segue quello del Senato e arriva nonostante le polemiche e le critiche della Cina. Dopo il Senato anche la Camera dà il via libera a sostegno dei diritti umani e della democrazia a Hong Kong. La Camera ha approvato il provvedimento con 417 voti a favore e 1 contrario. La misura arriva ora sul tavolo di Donald Trump che dovrà decidere se firmarla e renderla esecutiva, con il rischio di un inasprimento delle tensioni con la Cina. Trump potrebbe optare anche per il veto, ma si tratterebbe di una misura azzardata visto che il Senato a maggioranza repubblicana ha approvato il provvedimento all’unanimità.