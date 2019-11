CARACAS. – Si aprirà con Roy Paci e il suo contrabbassista Riccardo Vinci la nuova puntata, in onda su Rai Italia domani, 20 novembre, de “L’Italia con voi”, trasmissione condotta da Monica Marangoni e dal Maestro Palatresi dedicata agli italiani nel mondo.

Durante il secondo segmento sarà, invece, Mario Tozzi, divulgatore scientifico, autore e volto noto della TV, a raccontare i suoi nuovi progetti. La puntata proseguirà poi con la rubrica di Alessandro Boschi “Hollywood Party” – Rai Radio 3, che ricorderà, in prossimità dell’anniversario della scomparsa, Maurizio Arena, personaggio importante per la storia del cinema italiano. Quindi, con Marco Nieri, ecodesigner, giardiniere bioetico e bioresercher, parleremo degli effetti benefici della bellezza della natura sull’uomo.

Con il dottor Carlo Gargiulo, medico di famiglia, si tornerà invece a parlare di assistenza sanitaria all’estero. E infine, in chiusura, con la rubrica “I had a dream” di Donatella Scipioni L’Italia con voi incontrerà Marilisa Allegrini, conosciuta nel mondo per l’Amarone di qualità che produce in Valpolicella.

Ultimo segmento dedicato invece alle “Storie dal Mondo”, durante le quali le telecamere di Rai Italia voleranno prima Perth, in Australia, a conoscere la biologa forense Paola Magni, e poi a Necochea, in Argentina, per incontrare Ariadna Otero, insegnante di italiano.

Programmazione

Rai Italia 1 (America del Nord)

NEW YORK/TORONTO Mercoledì 20 Novembre h17.00

LOS ANGELES Mercoledì 20 Novembre h14.00;

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Mercoledì 20 Novembre h14.00

SYDNEY Mercoledì 20 Novembre h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 20 Novembre h18.15

Rai Italia 4 (America del S)

BUENOS AIRES/ SAN PAOLO Mercoledì 20 Novembre h18.30.

Per contattare la redazione di L’Italia con Voi scrivete a: litaliaconvoi@rai.it

Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

www.raitalia.it