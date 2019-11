Ue promuove la manovra, ma lascia faro acceso sul debito

BRUXELLES. – La prima manovra del governo giallorosso supera l’esame della Commissione Ue. Come annunciato già da settimane, il via libera è arrivato senza sorprese. Nemmeno nel lessico del giudizio: c’è un rischio di deviazione significativa dagli impegni fissati dal Patto di stabilità, così come fu per tutti i giudizi passati, eccetto quello dell’anno scorso che respingeva il bilancio.

La situazione, ci tengono sempre a precisare i commissari Ue, è molto diversa da quella del 2019 anche se il debito continua a salire e quindi a preoccupare. Per Bruxelles la manovra 2020 “pone rischi di non rispetto del Patto di stabilità”, ovvero potrebbe portare “ad una deviazione significativa dal cammino verso il rispetto dell’obiettivo di medio termine”.

Inoltre persiste il rischio di “non rispetto del benchmark di riduzione del debito”, così come per Belgio, Spagna e Francia, scrive Bruxelles nella sua opinione sull’Italia. In sostanza, il bilancio 2020 non ha assicurato quella riduzione del deficit strutturale pari allo 0,6% del Pil richiesta dalle regole. Il saldo strutturale peggiora di 0,3% secondo la Commissione Ue, portando il gap con gli obiettivi a 0,9%.

La Ue spiega che anche tenendo in considerazione la flessibilità chiesta dal Governo, cioè 0,2% per gli interventi straordinari contro il rischio idrogeologico, la conclusione non cambierebbe. In ogni caso, per ora Bruxelles ha accolto la richiesta italiana di margini ma incorporerà lo sconto soltanto ex post, ovvero nella primavera del 2021, quando potrà effettivamente verificare se e quanta spesa è stata effettuata per quella posta. La prossima primavera, invece, dovrà valutare la flessibilità chiesta nel 2018.

Arriverà quindi un nuovo giudizio sui conti, che terrà in considerazione anche l’eventuale evoluzione della manovra 2020, con gli effettivi emendamenti che passeranno. Qualora dovesse essere stravolta, Bruxelles non esiterebbe a trarne le conseguenze a maggio 2020.

Nel frattempo, il via libera sulla carta c’è, seppur con il solito avvertimento da parte del vicepresidente Valdis Dombrovskis: “Invitiamo tutti gli Stati a rischio di non rispetto del Patto a prendere le misure necessarie all’interno del processo nazionale di bilancio per assicurare il rispetto delle regole”. Non significa, precisa, che la manovra vada cambiata subito.

“Se avessimo visto una deviazione grave dalle regole, come l’anno scorso, avremmo chiesto subito una bozza di legge di bilancio aggiornata, ma non è questo il caso ora”, ribadisce. Ma ricorda che l’Italia, assieme a Belgio, Spagna e Francia, non ha “usato a sufficienza le condizioni economiche favorevoli per mettere in ordine i conti pubblici”. Una situazione che “preoccupa perché i debiti molto alti limitano la capacità di rispondere agli shock economici e alle pressioni del mercato”.

Anche il commissario Pierre Moscovici ribadisce che il faro sul debito italiano resta acceso, e a tenerlo puntato dal primo dicembre sarà Paolo Gentiloni. A cui toccherà la decisione di stilare oppure no un nuovo rapporto sul debito (126.3), ovvero la prima tappa verso una eventuale procedura per debito eccessivo, visto che l’Italia continua a violare la regola.

Nell’opinione Bruxelles sottolinea anche degli aspetti positivi della manovra 2020. Si fanno passi in avanti sull’attuazione delle raccomandazioni Ue, in particolare quelle che chiedono misure contro la lotta all’evasione e sulla riduzione del cuneo fiscale. L’unico dubbio è però sul gettito che la lotta all’evasione porterà. I tecnici europei non sono convinti che porteranno quello 0,2% di Pil aggiuntivo che afferma il Governo, ma ne considerano plausibili i due terzi.

Anche a causa di queste differenze la Ue vede il deficit dell’anno prossimo al 2,3% e il Governo al 2,2%. Al Mef esprimono apprezzamento per le conclusioni della Commissione europea, e per l’apprezzamento dei progressi sulle raccomandazioni, superiore a quello di altri Paesi.

(di Chiara De Felice/ANSA)