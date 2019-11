CCIS, Masterclass “Bio y Eco Made in Italy”

MADRID – Lo scorso 15 novembre si è svolta presso la Eat School della Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (CCIS), la masterclass “Bio y Eco Made in Italy”. L’iniziativa è inserita tra gli eventi della IV Settimana della Cucina Italiana nel Mondo e fa parte del “True Italian Taste – 100% Auténtico”, progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, gestito da Assocamerestero (l’associazione delle Camere di Commercio Italiane all’estero) e volto a valorizzare i prodotti italiani certificati ed autentici.

Pienamente coerente con i temi della IV Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, la masterclass “Bio y Eco Made in Italy” ha lasciato spazio alla presentazione di diversi prodotti biologici. Nello specifico, lo chef Luca Gatti, membro della delegazione in Spagna della Federazione Italiana Cuochi, ha spiegato le caratteristiche e le proprietà di prodotti come: farina di grano khorasan, pasta secca e fresca ripiene, conserve, salse, creme spalmabili, dolci tipici natalizi come il Pandoro e il Panettone, vini e formaggi tra cui gli immancabili Parmigiano Reggiano, Ricotta e Burrata. Per finire, non sono mancate degustazioni dei piatti dello chef che ha deliziato i presenti con alcune combinazioni dei vari prodotti firmati Apoza, NaturaSi, Negrini, Perle de Italia e Rosso Calabria.

l temi della IV Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, che si terrà dal 18 novembre al 24 novembre 2019 in 50 paesi, riguardano l’educazione alimentare e la cultura del gusto. Pertanto, gli assi portanti delle numerosissime iniziative (più di 1000), riguarderanno la Dieta Mediterranea come modello di uno stile di vita sano; i prodotti a denominazione protetta e controllata; i vini italiani; gli itinerari enogastronomici e turistici regionali; internazionalizzazione dell’offerta formativa italiana nel settore eno-gastronomico e attività culturali legate alle invenzioni per la cucina di Leonardo da Vinci, in occasione del suo 500° anniversario della morte.

In particolare, il “True Italian Taste – 100% Auténtico”, realizza eventi, masterclass, showcooking, degustazioni e incontri con professionisti in tutto il territorio spagnolo, con l’intento di combattere l’Italian Sounding”. Troppi sono, infatti, i prodotti che per aspetto e denominazione risultano essere italiani ma in realtà non lo sono affatto. A tale scopo, è importante valorizzare la qualità, la tradizione e il territorio italiani, facilitando l’ingresso di prodotti autentici nel mercato spagnolo e sensibilizzando i consumatori e i professionisti del settore sull’uso del prodotto eno-gastronomico Made in Italy.

Elisa Rossi