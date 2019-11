Regionali: M5S E-R, No su Rousseau, ci sia lista

(ANSA) – BOLOGNA, 21 NOV – “Il Movimento sta attraversando una fase di cambiamento. Ma mandare i cittadini nelle istituzioni è nel suo dna. Per questo vi invitiamo a votare ‘no’ al quesito proposto su Rousseau per permettere la presentazione della lista M5s alle prossime Regionali in Emilia-Romagna”. E’ il messaggio postato sulla pagina Facebook dei Cinque Stelle della Regione. Nel post si ricorda che “tanti attivisti e portavoce dell’Emilia-Romagna in questi mesi hanno manifestato la volontà che il M5s si presenti alle elezioni regionali in programma per il prossimo 26 gennaio”.