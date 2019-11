Elezioni Gb: Corbyn cita Neruda,non si può fermare primavera

(ANSA) – LONDRA, 21 NOV – Una citazione di Pablo Neruda ha suggellato oggi a Birmingham l’appello al voto lanciato dal leader laburista britannico Jeremy Corbyn a conclusione della presentazione del programma ufficiale del suo partito reso pubblico a tre settimane dalle elezioni del 12 dicembre. “Potete tagliare tutti i fiori, ma non potrete fermare la primavera”, ha detto Corbyn ricordando un verso di Neruda dopo aver insistito sulla volontà di mettere concretamente in pratica le riforme “radicali” indicate nel manifesto e sulla loro attuabilità a dispetto “dell’implacabile opposizione di cattivi manager” che sfruttano i lavoratori, “evasori fiscali”, “grandi proprietari di casa imbroglioni”, “industriali inquinatori”. A patto però, ha avvertito, che “i molti” vadano a votare il 12 dicembre, a cominciare dai giovani, per dare al Paese la chance “un programma di speranza” e di “trasformazione”, e “un tempo di reale cambiamento”.