Merkel visiterà Auschwitz, è prima volta

(ANSA) – BERLINO, 21 NOV – La cancelliera tedesca Angela Merkel visiterà il campo di concentramento di Auschwitz per la prima volta nell’esercizio delle sue funzioni il prossimo 6 dicembre. Lo ha detto un portavoce del governo confermando una notizia riportata da Sueddeutsche Zeitung. Merkel ha ricevuto l’invito della Fondazione Auschwitz-Birkenau per celebrare l’anniversario dei dieci anni della sua esistenza. Prima di lei solo Helmut Kohl e Helmut Schmidt hanno visitato il campo di concentramento da cancellieri in carica. In gennaio, in occasione del 75 esimo anniversario della liberazione del campo da parte dell’Armata rossa, anche il presidente della Repubblica federale Frank-Walter Steinmeier visiterà Auschwitz. Nel 2013 Merkel aveva visitato il campo di Buchenwals, in Turingia, insieme all’allora presidente Usa Barack Obama.