Nuoto: Len a Roma per Europei 2022, poi incontro con Raggi

(ANSA) – ROMA, 21 NOV – Visita della Lena Roma per gli Europei di nuoto del 2022, per i quali la Capitale è tra le città candidate. Venerdì una delegazione della Ligue Européenne de Natation, sarà ospitata negli uffici della Federazione Italiana Nuoto dal Presidente Paolo Barelli.Nel corso della visita – fa sapere la Fin -saranno approfonditi tutti gli aspetti relativi all’organizzazione della 35/a edizione del torneo continentale delle discipline acquatiche in programma nell’agosto del 2022. Al termine dell’incontro i rappresentanti della Len incontreranno in Campidoglio la sindaca, Virginia Raggi. La visita della delegazione della LEN costituisce l’ultima tappa del processo di candidatura e precederà l’assegnazione dei campionati europei di nuoto e fondo, tuffi e tuffi dalle grandi altezze e nuoto sincronizzato che avverrà nei prossimi giorni. (ANSA).