WASHINGTON. – É di nuovo scontro tra Usa e Cina, dopo che anche la Camera ha approvato praticamente all’ unanimità l’Hong Kong “Human Rights and democracy act”, mentre il campus del Politecnico resta assediato dalla polizia con circa 100 manifestanti irriducibili.

La legge prevede sanzioni contro i dirigenti cinesi o di Hong Kong che commettono abusi dei diritti umani e una revisione annuale dello status commerciale speciale che gli Stati Uniti hanno concesso alla città dopo il 1997, quando l’ex colonia britannica è stata consegnata a Pechino con l’impegno di mantenere le sue libertà giuridico-economiche.

Una legge affiancata da un secondo provvedimento che vieta la vendita alla polizia di Hong Kong di certe munizioni non letali, come i gas lacrimogeni, i proiettili di gomma, le pistole taser, gli spray urticanti.

La mossa di Capitol Hill ha suscitato l’ira della Cina e mandato in rosso le borse, già preoccupate da un possibile stallo della prima fase dell’accordo commerciale tra Washington e Pechino, nonostante il fresco invito del capo negoziatore cinese Liu He alla controparte americana per un nuovo round di colloqui a Pechino prima del Thanksgiving (giovedì prossimo).

Le nuove tensioni potrebbero ripercuotersi ora anche sulle trattative commerciali.

Per il Dragone la nuova legge sui diritti umani è una “interferenza negli affari interni” che incoraggia i manifestanti violenti e su cui il presidente Usa dovrebbe mettere il veto, altrimenti Pechino dovrà prendere “pesanti contromisure”.

“Condanniamo con forza e ci opponiamo con decisione alla approvazione di queste leggi”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang, chiedendo a Trump di non firmare il testo.

“Sollecitiamo la parte Usa a capire la situazione, a fermare gli errori prima che sia troppo tardi e ad evitare che questo atto diventi legge, smettendo immediatamente di interferire negli affari di Hong Kong che sono questioni interne della Cina”, ha aggiunto ammonendo che “se gli Usa continueranno a fare le mosse sbagliate, la Cina sarà costretta a prendere di sicuro forti contromisure”.

Intanto il ministero degli Esteri cinese ha convocato l’incaricato d’Affari Usa William Klein. La legge, è intervenuto poi il capo della diplomazia cinese Wang Yi, “manda il segnale sbagliato ai criminali violenti e cerca in sostanza di gettare Hong Kong nel caos o addirittura di distruggerla completamente”.

Trump ha 10 giorni di tempo, escluse le domeniche, per firmare la legge, come sembra orientato a fare. Improbabile che usi il potere di veto cadendo nell’umiliazione di vederselo annullare dal Congresso, dove occorrono i due terzi dei parlamentari (solo uno ha votato contro).

Il tycoon rischia però un irrigidimento di Pechino sull’ accordo commerciale, che deve portare a casa almeno parcialmente per sventolarlo in campagna elettorale. Finora il presidente è stato ambiguo sulle proteste in corso da oltre cinque mesi a Hong Kong contro il crescente controllo politico cinese.

Trump, che usa il cavallo dei diritti umani solo a suo piacimento, non si è mai schierato a favore dei manifestanti, a differenza di quanto accaduto in Iran.

Lo scorso agosto aveva definito le manifestazioni di piazza “rivolte” di cui doveva occuparsi la Cina, poi aveva sollecitato Pechino a gestirle umanamente ammonendo che se fosse successo qualcosa sarebbe stato negativo per i negoziati commerciali. Ora è in un vicolo cieco, azzoppato anche dall’indagine di impeachment.

(di Claudio Salvalaggio/ANSA)