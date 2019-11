Bolivia, Governo: “Denunceremo Morales all’Aia”

ROMA. – Il ministro dell’Interno del governo ad interim della Bolivia, Arturo Murillo, ha annunciato che la prossima settimana l’esecutivo di transizione presenterà alla Corte penale internazionale dell’Aia una denuncia contro l’ex presidente Evo Morales per crimini contro l’umanità, sulla base di un video in cui si sente quella che sembra essere la voce dell’ex capo di Stato che organizza blocchi di protesta nelle città boliviane.

Ieri, il governo della presidente ad interim Jeanine Anez ha reso pubblico il video in cui si sente una voce, che l’esecutivo attribuisce a Morales, incitare a mantenere l’assedio delle città.

“La prossima settimana presenteremo una denuncia internazionale a L’Aia. La presenteremo per crimini contro l’umanità (…), non è possibile che un ex presidente che dice di amare il suo popolo faccia questo alla sua gente”, ha detto Murillo parlando alla Cnn.

“È chiaro che qui abbiamo sedizione, terrorismo e insurrezione armata, e questi reati prevedono una pena fino a 30 anni, e attenzione, Morales non è più presidente, il suo sarò un procedimento normale, non avrà un trattamento speciale”, ha aggiunto il ministro.

L’ex presidente boliviano Evo Morales e il suo vicepresidente Alvaro Garcia Linera non saranno candidati dal loro partito Movimento per il socialismo (Mas) alle prossime elezioni presidenziali della Bolivia, secondo quanto dichiarato dal parlamentare e vicepresidente della Camera dei deputati boliviana Henry Cabrera, esponente di spicco del Mas.

“Il Movimento per il socialismo avrà un altro candidato alla presidenza”, ha dichiarato Cabrera durante un’intervista televisiva. “Parteciperemo alle elezioni. Ci hanno chiesto di vincere nuovamente le elezioni, le vinceremo con il Tribunale supremo elettorale che sceglieranno o suggeriranno e andremo alle elezioni con nuovi candidati”, ha affermato il parlamentare.

“Rispetteremo la Costituzione dello Stato. L’ex presidente Evo Morales ha già dichiarato che non sarà candidato, quindi noi proporremo un nuovo candidato”, ha sottolineato.