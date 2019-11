Colombia: Prosegue sciopero senza gravi incidenti

BOGOTA’, 21 NOV – Tranne che per “eventi isolati” e controllati, si sta svolgendo con tranquillità lo sciopero nazionale in programma per oggi nelle principali città della Colombia, dove sono in corso marce e presidi per protestare contro il governo di Ivan Duque.

Secondo il generale Oscar Atehortúa, direttore della polizia colombiana, “abbiamo registrato alcuni eventi isolati” di disturbi a Bogotà, Cali, Ibagué, Pasto e Tunja, ma tutti sono già stati superati senza degenerazioni.

L’evento più complicato finora è stato registrato a Cali, dove sono stati rotti i finestrini di undici veicoli del servizio di trasporto pubblico della città, ha riferito Atehortúa.

A Bogotà, dove si conta il più alto numero di manifestanti, vengono effettuate 27 concentrazioni e un totale di 13 marce chesi concluderanno nel pomeriggio a Plaza de Bolívar, nel cuore del potere del Paese.

Lo sciopero era stato inizialmente convocato dai sindacati dei lavoratori, studenti universitari e insegnanti, per protestare contro le proposte di riforme del lavoro e delle pensioni, che il governo ha in ogni caso riferito che non attuerà.

Tuttavia, le proteste di questo giovedì sono diventate il segno del malessere generale di un vasto settore del paese che non è d’accordo con il governo di Iván Duque e che richiede più azioni sociali e un freno alla violenza contro gli indigeni e i leader sociali.

Nelle ultime settimane, il governo è stato impegnato a prendere diverse misure per evitare qualsiasi degenerazione violenta dello sciopero generale, anche di fronte a quanto è accaduto in Cile, Bolivia ed Ecuador nelle scorse settimane.