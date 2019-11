Basket: Eurolega; Milano-Efes 76-81

(ANSA) – ASSAGO, 21 NOV – Cade il Forum per la prima volta in Eurolega e l’Ax Milano (7-3) perde la testa della classifica dopo la sconfitta (76-81) nello scontro al vertice contro l’Efes (8-2). Una partita dall’intensità incredibile, tra due difese assatanate, e un finale emozionante, punto a punto, premiano i vice campioni d’Europa di Ataman, capace per la prima volta – al decimo tentativo – di avere la meglio su Ettore Messina. Ma per l’ennesima volta l’Olimpia si conferma all’altezza del ruolo. Decisivo Larkin (17): il play americano realizza 9 degli ultimi 13 punti dell’Efes, tra cui il parziale del 5-0 che crea la distanza decisiva e i quattro liberi nel finale. Milano è una cooperativa del canestro: ha sette giocatori sopra gli 8 punti (Micov supera quota 2mila in carriera in Eurolega) ma manca dell’acuto con la tripla del pareggio di Rodriguez (11 e 9 assist) che si spegne sul ferro e con essa le speranze dell’Olimpia. (ANSA).