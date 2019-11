Calcio femminile: le baby vinotinto battono 2-6 l’Argentinos Juniors

CARACAS. – Vittoria storica per la nazionale femminile under 17 in Argentina. Le creole hanno inflitto un netto 2 – 6 all’Argentinos Juniors in trasferta, questa é la prima vittoria della nazionale venezuelana in terra argentina.

La baby vinotinto é partita con il piede sull’acceleratore e sono arrivate subito le reti. La giovane Kimberlyn Campos ha segnato una doppietta (8’ e 12’) ed ha servito un assist. Per l’Argentinos Juniors ha accorciato le distanze Natalia Tévez al 16esimo.

Le venezuelane hanno allungato nuovamente le distanze con le doppiette di María Contreras e Marianyela Jiménez. Per il “tifón de Boyacá” ha accorciato nuovamente le distanze Natalia Tévez.

Questa gara é servita alle nazionale venezuelana come preparazione per il Sudamericano di categoria che si svolgerà nel 2020. La Vinotinto disputerà sabato un altro test nella terra del mate quando affronterà il San Lorenzo. Due giorni dopo, sfiderà l’Argentina.

(di Fioravante De Simone)