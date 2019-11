(ANSA) – CAGLIARI, 22 NOV – Momenti di paura a Barumini nel Medio Campidano. Una autocisterna che trasportava gas a causa di una rottura nel serbatoio ha iniziato a perdere il materiale che stava trasportando. Sul posto sono subito arrivati i vigili de fuoco, i carabinieri e il 118, si temeva infatti che a causa della fuga di gas qualcuno fosse rimasto intossicato. Alcune abitazioni sono state evacuate in via precauzionale e l’accesso all’area in cui si trovava la cisterna è stato bloccato. L’intervento dei vigili del fuoco ha permesso di bloccare la perdita. La cisterna è stata trasportata in una zona isolata e adesso si attende la società proprietaria che si occuperà di trasferire il gas su un altro mezzo. L’allarme è cessato nel giro di un’ora. Nessuno è rimasto intossicato.