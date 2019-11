Mattarella, guidare cambiamenti in fedeltà alla Costituzione

(ANSA) – VERONA, 22 NOV – “In un tempo di cambiamenti profondi è necessario l’impegno per guidarli nella fedeltà ai valori della nostra Carta costituzionale”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al nono festival della Dottrina sociale, iniziato ieri sera a Verona. “Un impegno, singolo e di gruppo – prosegue Mattarella – che deve saper puntare alla condivisione nell’aspirazione verso una società inclusiva, equa, tesa al raggiungimento del bene comune e dell’affermazione del principio della dignità di ogni persona. Gli argomenti affrontati nei quattro giorni di dibattito – conclude – propongono un’agenda rilevante per il futuro del Paese e le esperienze offerte mostrano il contributo positivo di tante forze alla vita della Repubblica”.