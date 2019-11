(ANSA) – PORDENONE, 22 NOV – Un cittadino italiano, di 43 anni, originario della Colombia e residente a Pordenone, è stato arrestato dalla Squadra Mobile della Questura di Pordenone in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Trieste: dovrà scontare cinque anni e tre mesi di reclusione. L’uomo è stato riconosciuto responsabile, insieme a un complice già condannato a nove anni di carcere per i medesimi fatti, del reato di violenza sessuale aggravata commessa nei confronti di una ragazza poco più che ventenne. I fatti risalgono al 2016. La giovane, che si trovava in compagnia di un’amica in un locale della provincia, era stata notata dai due uomini che, dopo averla fatta ubriacare, l’avevano condotta nell’abitazione di uno di loro. Qui si era coricata in un lettino dove dormiva il figlio di 7 anni di uno dei condannati. Quando la giovane si era risvegliata dal torpore, al posto del bambino aveva trovato i due adulti, che l’avevano ripetutamente violentata.