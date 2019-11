(ANSA) – WASHINGTON, 22 NOV – In una intervista a Fox News, Donald Trump ha assicurato che senza il suo intervento Hong Kong sarebbe stata “annientata in 14 minuti”. “Il presidente cinese Xi Jinping ha un milione di soldati in posizione all’esterno di Hong Kong, non entrano solo perché l’ho chiesto io”, ha aggiunto. Il presidente Usa ha quindi sottolineato: “Dobbiamo stare con Kong Kong ma io sto anche col presidente Xi”.