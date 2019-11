(ANSA) – ROMA, 22 NOV – “Lo spazio rappresenta un settore strategico per l’Italia e la partecipazione ai programmi bilaterali è indispensabile per consolidare il ruolo di primo piano che esercitiamo. Siamo tra i grandi Paesi nello spazio e lo dimostra l’accordo di cooperazione che intendiamo siglare presto con la Francia per rafforzare i legami tra le nostre Agenzie”. Lo annuncia il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo Spazio Riccardo Fraccaro a margine dell’incontro a Parigi con il Ministro francese dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Innovazione Frederique Vidal.