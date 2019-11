(ANSA) – PARIGI, 22 NOV – Mille trattori convergeranno su Parigi il 27 novembre per una manifestazione organizzata dal sindacato degli agricoltori FNSEA e JA (Giovani agricoltori) della regione di Parigi. Lo hanno annunciato gli stessi sindacati come parte della mobilitazione nazionale per esprimere “l’esasperazione” del settore. “Siamo esasperati – scrivono gli agricoltori in un documento enumerando solo alcuni punti spinosi – fra trattati di libero scambio, misure regolamentari francesi che rappresentano una zavorra per le performance dei terreni, distorsioni nelle importazioni” e altro. “Gli agricoltori – si chiede in un comunicato – si aspettano che il presidente della Repubblica prenda impegni decisi conseguenti alle sue prese di posizione. In poche parole: la Francia ha ancora bisogno dei suoi contadini?”. I mille trattori arriveranno da tutte le regioni circostanti l’Ile-de-France, comprese la Borgogna, la Normandia e la Bretagna. “Alle 6 del mattino saranno alle porte della capitale”, ha spiegato la FNSEA.