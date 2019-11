(ANSA) – ROMA, 22 NOV – Nessun commissariamento è possibile per i rifiuti di Roma. A spiegarlo è il ministro Sergio Costa. Dopo i contrasti tra Regione Lazio e Campidoglio, Costa ha puntualizzato che ‘il ministero non ha competenze in questo ambito, lo dice la legge, non è che io mi sto tirando fuori. Da quando sono ministro, sto facendo il facilitatore tra il governatore, la sindaca e gli staff tecnici’. Dopo la chiusura temporanea della discarica di Colleferro, la vicenda rifiuti da qualche giorno è tornata sotto i riflettori in quanto si teme che l’emergenza faccia nuovamente capolino in città. Dopo il botta e risposta di ieri tra la sindaca a 5 Stelle e il governatore dem (‘La regione individui subito un sito alternativo’, ‘No, la scelta spetta al Campidoglio, ve lo diciamo da giorni’), è arrivato il commento al vetriolo di Matteo Renzi. ‘A Roma si litiga sull’emergenza rifiuti. Le polemiche tra gli enti territoriali preposti allo smaltimento sono il simbolo di una tragedia politica senza fine’.