NEW YORK. – Dall’uniforme alle maniche di camicia: nel dramma dell’impeachment che sta consumando l’America, gli abiti indossati nell’aula della Commissione Ways and Means della Camera vivono di vita propria generando critiche, elogi e perfino un paio di account Twitter.

Il cravattino annodato a mano dell’alto funzionario del Dipartimento di Stato George Kent che ha testimoniato nella prima udienza, di account Twitter ne ha addirittura due: portato sull’abito a tre pezzi principe di Galles (il gilet sotto la giacca, il fazzoletto nel taschino), evocava politica estera vecchia maniera, tra Winston Churchill e Fdr.

In stile Trump, che la porta lunga fin sotto la cintura, la cravatta rossa dell’ambasciatore alla Ue Gordon Sundland professava fedeltà al partito, ma attenzione: rivelando l’esistenza di un “quid pro quo” nella politica verso l’Ucraina il ricco albergatore e’ finito tra i “cattivi” per la Casa Bianca.

Il sobrio tailleur di Fiona Hill, figlia di un minatore dello Yorkshire che ha studiato a Harvard, era un’uniforme: professionista della diplomazia come Maria Yovanovich, quest’ultima protetta da un foulard Hermes “grand uniforme” indossato sulla spalle.

Il robe-manteau verde militare di Jennifer Williams, consigliera per la Russia di Mike Pence, non stonava accanto all’uniforme vera del Colonnello Alexander Vindman, il petto coperto di medaglie tra cui la Purple Heart dei feriti in battaglia: “Porto la divisa perché gli attacchi subiti sulla stampa e su Twitter mi hanno marginalizzato come ufficiale”, ha replicato Vindman al deputato del Gop, Chris Stewart, il primo a insinuare che l’uniforme fosse un modo di spostare l’attenzione.

La divisa di Vindman come le maniche di camicia del repubblicano Jordan mandano un messaggio in codice. Jordan porta la giacca quando deve (ad esempio in Aula) o quando intende mostrare rispetto, ad esempio in visita alla Casa Bianca, non pero’ nelle audizioni: “Coi testimoni mi scaldo – ha spiegato una volta – in giacca non starei comodo”.

(di Alessandra Baldini/ANSA)