(ANSA) – ROMA, 22 NOV – Ancora una super rimonta super per il Borussia Dortmund, la squadra tedesca avversaria dell’Inter in Champions. Come contro i nerazzurri in coppa, i tedeschi sono stati protaginisti di un altro prodigioso recupero nell’anticopo della 12ma giornata di Bundesliga. Sotto 0-3 alla fine del primo tempo (dopppetta di Manba e Holtman), il Dortmund è riuscito a raddrizzare la partita grazie alle reti di Sancho (47′), Witsel (84′) e Reus (92′). In Champion dopo 4 gare, il Dortmund ha 4 punti, tre in più dell’Inter: nel prossimo turno, mercoledì 27, i nerazzurri faranno visita allo Slavia Praga (2 punti), mentre il Borussia farà vista alla capiliusta Barcellona (8 punti). (ANSA).