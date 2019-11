Impeachment: ex socio Giuliani implica deputato repubblicano

(ANSA) – WASHINGTON, 23 NOV – Devin Nunes, il più alto rappresentante repubblicano nella commissione intelligence della Camera, si incontrò lo scorso dicembre a Vienna con l’ex procuratore generale ucraino Victor Shokin per discutere come gettare fango sull’ex presidente Joe Biden. E’ quanto intende dire al Congresso Lev Parnas, un ex partner di Rudy Giuliani, secondo quanto reso noto alla Cnn dal suo avvocato. Se l’episodio fosse confermato, sarebbe la prima volta che un congressman viene coinvolto nelle manovre per screditare Biden.(ANSA).