Venezuela Fútbol renderà omaggio al Loyola FC

CARACAS. – Per il mondo occidentale la storia si divide in due grandi periodi: “Avanti Cristo” (A.C.) e “Dopo Cristo” (D.C.). Per gli amanti del calcio venezuelano ci sono due ere che dividono la storia di questo sport: “Fútbol Romántico” e “Fútbol Profesional”.

Nel primo periodo sui campi di gioco della “terra di Bolivar” scendevano solo squadre che uscivano dalle aule delle diverse scuole, com’é il caso del Loyola F.C., Dos Caminos, La Salle, ed altri.

Una delle formazioni più ricordate é quella del Loyola del 1948: quell’anno é anche ricordato per il colpo di stato al presidente Rómulo Gallegos, ma indubbiamente nel cuore dei “loyaltarras” é indelebile il ricordo per lo scudetto vinto nella massima serie del calcio di quell’epoca. A quel titolo si aggiungono anche quelli vinti nell’Asociación de Fútbol del Distrito Federal: “Infantil”, “Juvenil”, “Cuarta”, “Tercera”,”Segunda”, “Reserva “ e “Primera”, una gesta difficile da eguagliare.

Domani, la Fundación Venezuela Fútbol e la Scuola San Ignacio del Loyola di Caracas organizzeranno una serie di attività per rendere omaggio a questa società simbolo del calcio venezuelano, in cui hanno militato tanti giocatori che poi hanno indossato la maglia della nazionale e non solo.

Anche se questo tributo alla società biancorossa é iniziato il 14 novembre con la denominata “Clínica deportiva” dove hanno partecipato 240 bambini, bambine e giovani ricevendo lezioni di calcio da campioni del calibro di Orlando Torres, José Manuel Rey, Roberto Cavallo, Pedro Alonso, Luis Mendoza, Gabriel Miranda, Ceferino Bencomo, Edgar Bolívar, Johnny Hernández, Daniel Nicolac, “Niño” Mora, Sandro Villa, Hugo Paciocco, Alejandro Paciocco, Rodolfo Oliver, Arturo Olivares, Guillermo “Guillo” Valdez tutti loro capitanati da Richard Paéz e Jorge Duran.

Tra i protagonisti in campo c’erano calciatori che hanno mosso i primi passi sui campi del Loyola come Bernardo Añor Padre e figlio, Iker Zubizarreta, Alan Baroja, Tony Carrasco e Walter Pacifici.

“Mi sembra una bella iniziativa mettere in evidenza la nostra storia loyaltarra in un mix tra le figure di diversi periodi” – ci spiega Tony Carrasco, aggiungendo – “Ricevendo lezioni da giocatori famosi ed esperti. Bisogna anche mettere in evidenza la buona volontà degli organizzatori. Ci vediamo il 23 novembre (domani, ndr)”.

Dal canto suo, Luis Vidal, direttore esecutivo della Fundación Venezuela Fútbol, fa un po’ il punto della situazione e parla del cronoprogramma dell’evento del Loyola. “Il programma inizierà con una conferenza aperta al pubblico dove parteciperanno vecchie glorie del Loyola che racconteranno aneddoti e storie relazionate con la loro carriera come calciatori. Dopo ci sarà un festival di calcio infantile e un sfida tra Loyaltarras ed ex Vinotinto. Nell’intervallo si svolgeranno delle attività per rendere omaggio ad alcuni calciatori che hanno fatto grande questa istituzione accademica”.

(di Fioravante De Simone)