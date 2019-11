Libri: “Il sogno di Antonio” a un anno morte Megalizzi

(ANSA) – ROMA, 23 NOV – A 29 anni Antonio Megalizzi si batteva per unire le due grandi passioni della sua vita: l’Europa e il giornalismo, mettendo nel lavoro tutto il suo contagioso entusiasmo. Quel sogno si è spento il 14 dicembre 2018, pochi giorni dopo la strage di Strasburgo in cui Antonio era stato colpito dai proiettili di un estremista. Non si è spenta, però, la sua memoria di ragazzo vitale, un “trentino di sangue calabrese”, dolce e ironico con passioni intense: la famiglia, l’amore per la sua Luana, la radio, i tanti progetti, l’amore per la conoscenza e la scrittura. A raccontare la sua storia, a un anno dalla scomparsa, è il giornalista Paolo Borrometi, che raccoglie nel libro “Il sogno di Antonio. Storia di un ragazzo europeo” gli scritti di Megalizzi e le testimonianze dei genitori, della sorella, della fidanzata e degli amici. Il libro, edito da Solferino, verrà presentato martedì 26 novembre a Roma, presenti la fidanzata di Antonio Megalizzi, Luana Moresco e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.