Golf: RSM Classic, Duncan si prende la vetta

(ANSA) – ROMA, 23 NOV – Tyler Duncan vola in testa nell’RSM Classic. Prova show per l’americano, che nello stato americano della Georgia ha messo a segno il miglior parziale della sua carriera chiudendo il giro con uno score di 61 (-9) su un totale di 128 (-14) colpi. A Saint Simon Island, nel torneo del PGA Tour che si sta giocando sui percorsi del Sea Island Resort (Seaside Course par 70 e Plantation Course par 72), il 30enne di Columbus (Indiana) ha realizzato un eagle e sette birdie. E a metà gara precede in classifica il connazionale Donald Roland Trahan, il colombiano Sebastian Munoz e l’australiano Rhein Gibson, tutti 2/i con 130 (-12). Crollo inatteso per Webb Simpson. Leader dopo la prima manche lo statunitense è scivolato in 11/a posizione (133, -9).