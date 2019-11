Papa: felice essere in Giappone, lo sognavo da giovane

(ANSA) – TOKYO, 23 NOV – “Sono molto contento per il dono di visitare il Giappone”: sono le prime parole pronunciate da Papa Francesco a Tokyo. Bergoglio voleva essere inviato qui come missionario quando era giovane gesuita. E’ arrivato oggi da Papa. “Non so se lo sapete – ha detto incontrando i vescovi alla Nunziatura -, ma fin da giovane ho provato simpatia e affetto per queste terre. Sono passati molti anni da quell’impulso missionario, la cui realizzazione si è fatta attendere. Oggi il Signore mi offre l’opportunità di essere tra voi come pellegrino missionario”.