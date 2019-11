Doping: comitato Wada boccia la Russia, Giochi a rischio

(ANSA) – MOSCA, 23 NOV – Il Comitato di Revisione della conformità (Crc) dell’Agenzia antidoping mondiale (Wada) ha raccomandato di giudicare “inadempiente” l’agenzia antidoping russa Rusada. Il Comitato esecutivo della Wada, che si riunirà a Parigi il 9 dicembre, potrebbe così decidere di sospendere nuovamente la Rusada mettendo a rischio la partecipazione della Russia alle Olimpiadi di Tokyo. Il Crc ha emesso questa raccomandazione dopo aver chiesto alla Russia di spiegare le “incongruenze” nei dati di laboratorio consegnati da Mosca agli investigatori della Wada lo scorso gennaio. La divulgazione di tutti i dati del laboratorio di Mosca era una condizione chiave della controversa reintegrazione della Rusada sancita nel settembre del 2018 dopo tre anni di sospensione per lo scandalo del doping di Stato in Russia, che pare sia andato avanti dal 2011 al 2015. Il capo dell’agenzia antidoping russa Rusada, Yuri Ganus, getta però acqua sul fuoco: “La Rusada – ha affermato – viene ritenuta inadempiente perché la decisione di conformità del settembre del 2018 era condizionata a due richieste. Queste sono state rispettate formalmente ma non propriamente”. (ANSA).