Germania: Csu, no a cancelliere Verde

(ANSA) – BERLINO, 23 NOV – “La questione decisiva è che sia la Cdu e non i Verdi a decidere il prossimo cancelliere nel 2021”. Lo ha detto il leader della Csu, Markus Soeder, intervenendo al congresso della Cdu a Lipsia. Soeder ha affermato di non immaginare che il duello televisivo per la cancelleria, in futuro, sarà fra un candidato socialdemocratico e un cristiano-democratico: “credo più che di fronte ci sarà un candidato o una candidata dei Verdi”. E dunque è decisivo stabilire chi lo affronterà, per Soeder, che ha attaccato i Verdi, accusandoli fra l’altro di “doppia morale”. “Non fanno certo una cattiva figura, ma avete visto cosa hanno deciso al congresso?”, ha continuato, sottolineando che si stanno allineando “non solo con la vecchia Spd, ma anche con la sinistra”. “Non è una proposta che va bene per noi”. “Non credo che con la sola filosofia si possano salvare milioni di posti di lavoro in Germania”, ha detto inoltre, attaccando implicitamente Robert Habeck, leader degli ecologisti e filosofo