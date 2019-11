Droga per 3mln ed esplosivo in casa, tre arresti nel Nuorese

(ANSA) – NUORO, 23 NOV – Settecento chilogrammi di marijuana pronta per essere commercializzata, per un valore di circa 3milioni di euro, sono stati rinvenuti in tre distinte case disabitate al centro di Orgosolo, dove sono state anche scoperte anche armi ed esplosivo. Sequestrati un fucile calibro 12, una pistola cal. 9×21, due pistole cal. 7,65, una pistola cal. 38, tutte con matricola abrasa e con munizioni; 1,9 kg di gelatina da cava e 10 metri di miccia detonante a lenta combustione, 59 monete antiche, 70 gr. di cocaina e 13mila euro in contanti. L’imponente operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro ha portato all’arresto di Salvatore Musina 51 anni, Giovanni Giuseppe e Salvatore Luciano Mereu, rispettivamente padre e figlio di 59 e 27 anni, accusati a vario titolo di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, arma clandestina, esplosivo e miccia detonante, arma comune da sparo, materiale archeologico e ricettazione. Gli arresti sono stati tutti convalidati dalla Gip Teresa Castagna. Due di loro si trovano nel carcere di Badu ‘e Carros, mentre Giovanni Giuseppe Mereu è stato scarcerato.(ANSA).