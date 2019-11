Incendio in sottotetto:aperta inchiesta per omicidio colposo

(ANSA) – MILANO, 23 NOV – La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo plurimo, contro ignoti, sul caso dei due fidanzati che sono morti, nella tra giovedì e venerdì, nel loro appartamento che ha preso fuoco in zona Navigli. Il pm Gaetano Ruta ha disposto l’autopsia sul corpo dei due giovani, Rosita Capurso, 27 anni psicologa milanese e Luca Manzin, 29enne avvocato nato a La Spezia. L’appartamento dove vivevano i due giovani – che si trova al primo piano di una palazzina di due piani sull’Alzaia del Naviglio Grande – è ancora sotto sequestro in attesa della relazione dei vigili del fuoco e dei carabinieri che stanno ancora effettuando accertamenti sulle cause del rogo. Per il momento sarebbero escluse cause dolose.