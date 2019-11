Regionali: Campania, investitura Fi per Caldoro candidato

(ANSA) – NAPOLI, 23 NOV – Investitura per Stefano Caldoro candidato alla presidenza della Campania al Convegno “Il Sud che vince”, organizzato da Forza Italia all’Hotel Vesuvio di Napoli. Dopo i commenti positivi del capogruppo alla Camera Maria Stella Gelmini e del vicepresidente del Ppe Antonio Tajani, Caldoro è stato salutato da una standing ovation degli oltre 250 presenti alla manifestazione, compresi 91 sindaci di FI del Sud. “Dobbiamo preservare l’unità del centrodestra – ha detto Caldoro – ci sono tutte le condizioni per vincere”. Giudizio condiviso da Maria Stella Gelmini: “Gli ingredienti per la vittoria ci sono”, ha detto Gelmini, che ha elogiato la classe dirigente del partito al Sud.