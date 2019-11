Zingaretti, bene impegno 5stelle per rilancio governo

(ANSA) – ROMA, 23 NOV – “Bene l’impegno dei 5 Stelle per il rilancio del Governo. Un passo in avanti” per “andare oltre una mera maggioranza di parlamentari. Pronti al confronto. Bisogna chiudere al meglio la manovra e abbiamo proposto a Conte di lavorare su una nuova agenda per il 2020. Per riaccendere l’economia, creare lavoro, rafforzare la rivoluzione verde, rilanciare gli investimenti, cambiare e semplificare lo stato, investire su scuola, università, sapere. Prima le persone. Dobbiamo costruire un’Italia più giusta, verde e competitiva”. Lo scrive il segretario del Pd Nicola Zingaretti.