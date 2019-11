(ANSA) – VENTIMIGLIA, 23 NOV – Il maltempo in atto anche oltre confine ha indotto ad aprire la diga di Meches in Francia (Valle delle Meraviglia) aumentando in maniera esponenziale la portata del fiume Roya che nel tratto finale scorre in territorio ligure. L’ondata di piena del fiume è da poco arrivata alla foce e il corso d’acqua appare al momento sotto controllo: a Ventimiglia, sulla Passerella Squarciafichi, di fronte ai giardini pubblici, il Roya si è allargato fino agli argini, ma c’è ancora quasi un metro dal livello oltre quale si verifica l’esondazione. La criticità è ora legata alla forte mareggiata in atto, che potrebbe creare difficoltà nel deflusso. Sul posto è intervenuto per un sopralluogo anche il sindaco Gaetano Scullino.(ANSA).