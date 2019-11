(ANSA) – ROMA, 23 NOV – “Via Tasso: una bugia storica? Memorie di un attentato: 22 novembre 1999 – 22 novembre 2019”. Questo il titolo della mostra che sarà inaugurata domani nella sede del Museo storico della Liberazione, a Roma. Un’esposizione storico-documentaria che resterà aperta fino al 27 gennaio 2020, giorno in cui si celebra la Memoria. La mostra è stata organizzata nel ventesimo anniversario degli attentati antisemiti avvenuti uno nella notte tra il 22 e il 23 novembre a Via Tasso, l’altro, fallito, tre giorni dopo al cinema Nuovo Olimpia in pieno centro. Entrambe le azioni furono rivendicate da un “Movimento antisionista”, appoggiato dalle frange di estrema destra dell’epoca. Il titolo della mostra nasce da una frase estrapolata dalle dichiarazioni di uno dei personaggi più significativi di quella destra, Maurizio Boccacci, che dichiarò: “A via Tasso c’è un museo dove si vuole lasciare l’impronta di una bugia storica, sulla stessa scia della storia dell’Olocausto”.