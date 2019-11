(ANSA) – ROMA, 23 NOV – Il Barcellona soffre, sul terreno dello stadio Municipal di Butarque a Leganes, ma vince lo stesso. Contro il Leganes di Javier Aguirre, i blaugrana si sono imposti 2-1, dopo essere andati sotto al 12′ per il gol di En-Nesyri, servito da Mesa. Nella ripresa, grazie anche agli innesti di Rakitic, Ansu Fati e soprattutto Vidal, la squadra allenata da Ernesto Valverde ha prima pareggiato di testa con Suarez all’8′ – su traversone di Messi – quindi è passata in vantaggio con lo stesso centrocampista cileno, sugli sviluppi di un corner. Nell’attesa che stasera scenda in campo il Real Madrid (in casa contro la Real Sociedad di San Sebastian), i catalani per il momento allungano a 28 punti nella classifica della Liga (in 14 partite), contro i 25 dei ‘Blancos’ allenati da Zinedine Zidane. (ANSA).