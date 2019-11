(ANSA) – WASHINGTON, 23 NOV – “Torniamo a discutere le questioni cruciali di sicurezza nazionale con cui si confronta l’America. Le minacce sono gravi e crescenti. La presidenza e il controllo della Camera e del Senato saranno decise in meno di un anno. E’ tempo di far sentire la propria voce”: lo twitta l’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton. Un monito che potrebbe far tremare Donald Trump. Bolton era contro le pressioni della Casa Bianca su Kiev per far indagare i Biden e potrebbe testimoniare nell’indagine di impeachment.