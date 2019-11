Hong Kong: domani polizia in seggi per elezioni distrettuali

(ANSA) – HONG KONG, 23 NOV – Domani nei seggi elettorali di Hong Kong, dove si vota per eleggere i consigli distrettuali, ci sarà la polizia: lo ha dichiarato un alto funzionario del governo della Regione Amministrativa Speciale, precisando che si tratta di una presenza “importante per scoraggiare le interferenze e mantenere la legge e l’ordine”. “Dobbiamo assicurarci che ci sia abbastanza polizia presente per scoraggiare qualsiasi interferenza e anche per mantenere realmente la legge e l’ordine, la sicurezza del personale elettorale così come degli elettori e dei candidati”, e non per “scoraggiare il voto”, ha affermato il segretario responsabile dell’amministrazione, Matthew Cheung, in risposta a una domanda sulle prossime elezioni.