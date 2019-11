Duello di retorica, detenuti battono universitari

(ANSA) – MILANO, 23 NOV – Duello di retorica, oggi nel carcere di San Vittore, tra detenuti e studenti dell’Università Statale sul tema ‘L’opinione pubblica è il sale della democrazia o il dominio del populismo?’. La #Guerradiparole 2019 ha visto in campo, nella piazza ottagonale del carcere, 20 detenuti e 20 studenti dell’Università Statale che hanno dovuto sostenere sia la tesi a favore che, subito dopo, quella contraria, anche improvvisando al ritmo di rap, per dimostrare le loro capacità oratorie e aggiudicarsi la vittoria. Il duello – vinto dai carcerati – si è svolto in due round di 15 minuti ciascuno. A una carcerata, Stefania, è andato il premio ‘Oratore dell’anno’ per la sua calorosa arringa pro e contro la democrazia. Ogni round è stato aperto e chiuso da un appello di 1 minuto, pronunciato sotto forma di rap.