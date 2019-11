Calcio: Lecce; Liverani, dobbiamo limitare il Cagliari

(ANSA) – LECCE, 23 NOV – Cercare di ottenere la prima vittoria casalinga contro il Cagliari, squadra rivelazione di questo primo scorcio di campionato. Fabio Liverani, tecnico del Lecce, proverà domani sera a fermare la corsa dei sardi: “Domani affronteremo il Cagliari, in questo momento tra le squadre più in forma del campionato – ammette -. Dispone di un centrocampo completo, di altissimo livello. Si può cercare di limitarlo giocando da squadra e da reparto, certamente non da singoli. E’ una gara per noi importante, ci sarà da soffrire, ma abbiamo sempre dimostrato di saper mettere in difficoltà l’avversario di turno”. L’allenatore romano dovrà fare di necessità virtù, avendo una infermeria abbastanza affollata, e che spera di riuscire a svuotare in parte per la gara di domani sera: “Ho dei dubbi per quanto riguarda la disponibilità dei giocatori – dice Liverani – credo che Majer e Falco siano quasi certamente out, mentre su gli altri, come Mancosu, Meccariello e Babacar ho tempo oggi e domani”. (ANSA).