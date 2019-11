Ciclismo: a Viviani dedicata statua nel paese natale

(ANSA) – VERONA, 23 NOV – Vallese di Oppeano, il piccolo Borgo della bassa veronese patria di Elia Viviani, rende omaggio al campione olimpico di ciclismo a Rio 2016 con un monumento. L’opera è stata scoperta oggi, con una cerimonia a sorpresa. “Dopo il trionfo con la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi – ha detto il sindaco di Oppeano, Pierluigi Giaretta – la nostra amministrazione ha voluto realizzare un’opera che potesse ricordare il nostro concittadino Elia. E questa statua resterà nella storia del paese per celebrare una straordinaria impresa”. La statua riproduce in grandezza maggiore di quella naturale il campione veronese in sella a una bicicletta da corsa stilizzata mentre pedala su una pista. Sono raffigurati anche i cinque cerchi olimpici sopra un piedistallo con la data della conquista della medaglia d’oro a Rio nel 2016 e il nome del paese di Vallese, dove Viviani vive tuttora. Alla cerimonia, oltre al campione europeo in carica, sono intervenuti la fidanzata Elena Cecchini, i genitori e i fratelli Luca ed Attilio, amici e tifosi del fans club. (ANSA).