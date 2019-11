Casa Bianca, ‘Bolton è vecchio’

(ANSA) – WASHINGTON, 23 NOV – La Casa Bianca ha reagito all’ accusa di aver bloccato l’account Twitter dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton: la portavoce Stephanie Grisham ha suggerito in un’intervista a Fox che Bolton è in “età avanzata” e potrebbe semplicemente aver dimenticato la password. “Qualche volta, uso mio padre come esempio, qualcuno che è in età avanzata può non capire tutto quelli che devi fare è contattare Twitter e reimpostare la password se l’hai dimenticata”. Una gaffe: Bolton ha 71 anni, Trump 73.