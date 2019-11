Scherma: cdm fioretto donne; Errigo vince al Cairo

(ANSA) – ROMA, 23 NOV – Arianna Errigo torna al successo in Coppa del Mondo nella prima gara stagionale del circuito mondiale di fioretto femminile, svoltasi al Cairo. Un trionfo in coppa che mancava da oltre tre anni tempo alla Errigo ma le pedane egiziane esaltano ancora una volta il fioretto azzurro che festeggia anche il terzo posto di Elisa Di Francisca. La fiorettista monzese dei Carabinieri si è imposta 15-6 sulla cinese Shi Yue che in semifinale aveva fermato l’avanzata Di Francisca, mettendo in bacheca il 17/o successo in Coppa. Era approdata in finale grazie al 15-14 sulla francese Ysaora Thibus, dopo un percorso che l’aveva vista prima superare la cinese Cai Yuanting (15-8), quindi vincere il derby con Beatrice Monaco (15-12), poi superare la giapponese Yuka Ueno (15-14) ed infine ai quarti avere la meglio di Martina Batini (15-11). “Non potevamo sperare in un esordio migliore – è il commento del ct, Andrea Cipressa -. Iniziare con due atlete sul podio è senz’altro un buon viatico per la stagione che si concluderà a Tokyo”. (ANSA).