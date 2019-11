Calcio: il Liverpool vince sempre, City scavalca il Chelsea

(ANSA) – ROMA, 23 NOV – Ancora una vittoria per il Liverpool (la 12/a in 13 partite) in Premier League. La squadra del tedesco Juergen Klopp ha battuto in trasferta 2-1 il Crystal Palace, dopo avere rischiato di doversi accontentare di un punto. Sul terreno del Selhurst Park di Londra, i campioni d’Europa sono andati in vantaggio al 4′ del secondo tempo con Mane, sono stati raggiunti al 37′ da Zaha, ma sono tornati a condurre al 40′ grazie a Firmino. Il Liverpool si porta a 37 punti ed sempre a +9 sul Manchester City, che ha vinto (2-1) in casa contro un Chelsea passato in vantaggio con Kante al 21′. Di De Bruyne (con la deviazione di un avversario) al 29′ e Mahrez al 37′ del primo tempo le reti del successo per la squadra di Josep Guardiola (annullato nel finale un gol a Sterling). A -8 in classifica – al secondo posto – c’è il Leicester che ha vinto sul terreno dell’American Express Commiunity Stadium di Falmer contro il Brighton grazie alle reti di Perez al 19′ e di Vardy al 37′ della ripresa. (ANSA).