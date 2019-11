Calcio: Pioli, Milan ha urgenza di tornare a vincere

(ANSA) – MILANO, 23 NOV – “Sentiamo l’urgenza di tornare a vincere. Dobbiamo fare punti per passare un Natale migliore ma non pensate che vincere a Parma o Bologna sarà facile”. Lo dice, in conferenza stampa, Stefano Pioli, dopo il pareggio contro il Napoli (1-1). L’allenatore del Milan sorride sull’ennesima domanda su Ibrahimovic (“da qui al mercato mancano 4 partite molto importanti, dobbiamo stare concentrati”) e a chi gli fa osservare la brutta classifica (tredicesimi, con 14 punti in 13 gare) ricorda di essere subentrato in corsa: “Lavoriamo insieme da appena 45 giorni con due soste per la Nazionale in mezzo, cerco principi e concetti diversi da chi c’era prima. Per noi è come essere a metà agosto ma manca una settimana a dicembre. Se fossimo al 10 agosto, tutti direbbero che stiamo facendo un bel lavoro”. (ANSA).