(ANSA) – ROMA, 23 NOV – Il Flamengo ha vinto la 60/a Coppa Libertadores, battendo per 2-1 nella finale disputata a Lima i campioni in carica del River Plate. Dopo il gol di Santos Borré per gli argentini, al 14′ del primo, una doppietta dell’ex interista Gabigol, realizzata fra il 44′ e il 47′ della ripresa, ha ribaltato il punteggio, regalando il trofeo ai brasiliani. (ANSA).